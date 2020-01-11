МЧС предупредило о мокром снеге и гололедице в Москве

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Главное управлении МЧС по Москве объявило экстренное предупреждение до 17:00 субботы, 11 января, из-за мокрого снега и гололедицы.
МЧС предупредило о мокром снеге и гололедице в Москве
  • РИА Новости

«По прогнозам синоптиков Росгидромет, в ближайший час с сохранением до 17:00 11 января по городу Москве ожидаются снег, мокрый снег, налипание мокрого снега, местами гололёд. На дорогах гололедица», — говорится в сообщении ведомства.

В связи с неблагоприятными метеоусловиями спасатели рекомендуют соблюдать скоростной режим и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств. 

«Избегайте внезапных манёвров — обгонов, перестроений, опережений. Будьте внимательны и осторожны», — сказано в предупреждении.

Ранее заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина в беседе с «Российской газетой» рассказала об активном циклоне, который пройдёт через Центральный округ.

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