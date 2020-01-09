Учёные рассказали о путях миграции выпущенных в ДФО косаток и белух

Специалисты Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии рассказали, куда мигрируют выпущенные в Охотское море косатки и белухи.

Как сообщает «Российская газета», специалисты наблюдают за траекторией движения с помощью установленных на млекопитающих спутниковых меток.

Датчики свидетельствуют о появлении нового маршрута из района Шантарских островов Хабаровского края к южным широтам.

Белухи, выпущенные в Сахалинском заливе, движутся к местам их традиционного скопления зимой, в район Шантар.

Животные, которых отпустили у берегов Приморья, разошлись по акватории побережья.

В октябре 2019 года специалисты Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии выпустили 14 белух из бухты Средняя в Приморском крае в Охотское море.

В начале ноября был завершён выпуск последней партии белух из «китовой тюрьмы» в Приморье.