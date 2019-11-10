Последние белухи из «китовой тюрьмы» в Приморье выпущены на свободу

Завершён выпуск последней партии белух из «китовой тюрьмы» в Приморье, сообщает РИА Новости.

«Все белухи выпущены», — заявили в Тихоокеанском филиале ВНИРО.

В воскресенье, 10 ноября, выпустили белух с судов «Профессор Кагановский», где было 18 животных, и «Зодиак», где их было 13.

7 февраля Следственный комитет России по Хабаровскому краю возбудил уголовное дело о жестоком обращении с животными после проверки условий содержания косаток в Приморье. Как заявили в ведомстве, установлены факты ненадлежащего содержания в Центре адаптации морских млекопитающих в Приморском крае выловленных 90 белух и 11 косаток.

Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор) возбудила административные дела по факту нарушения требований по содержанию косаток и белух в бухте Средней Приморского края.

Президент России Владимир Путин дал поручение Генпрокуратуре провести проверку в связи с ситуацией с косатками и белухами в бухте Средней Приморского края.