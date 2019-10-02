Учёные выпустили 14 белух из «китовой тюрьмы» в Охотское море
- РИА Новости
Как отмечается, 2 октября научная команда, специалисты и экипаж научно-исследовательского судна успешно завершили операцию по выпуску морских млекопитающих в рамках программы реадаптации и возвращения в естественную среду обитания.
«14 белух были выпущены в Охотское море в районе Сахалинского залива», — говорится в сообщении.
Животные хорошо перенесли дорогу, выпуск прошёл благополучно, указывается в пресс-релизе.
Ранее ФАН передавало, что белух отучают от людей перед выпуском на волю.
Ситуация с «китовой тюрьмой» стала резонансной после того, как появились сообщения о подготовке к незаконной продаже в Китай краснокнижных косаток.