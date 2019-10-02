Учёные выпустили 14 белух из «китовой тюрьмы» в Охотское море

Специалисты Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии выпустили 14 белух из бухты Средняя в Приморском крае в Охотское море. Об этом сообщает пресс-служба ВНИРО.

Как отмечается, 2 октября научная команда, специалисты и экипаж научно-исследовательского судна успешно завершили операцию по выпуску морских млекопитающих в рамках программы реадаптации и возвращения в естественную среду обитания.

«14 белух были выпущены в Охотское море в районе Сахалинского залива», — говорится в сообщении.

Животные хорошо перенесли дорогу, выпуск прошёл благополучно, указывается в пресс-релизе.

Ранее ФАН передавало, что белух отучают от людей перед выпуском на волю.

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