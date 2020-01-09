Синоптики прогнозируют «новую порцию тепла» в Москве

Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова в беседе с RT рассказала о погоде в Москве и области в ближайшие дни.

«Погоду в столичном регионе по-прежнему будет определять южная часть атлантического циклона. Атмосферное давление сохранится низким, будет преобладать облачная погода, в пятницу существенных осадков не ожидается», — сообщает метеоролог.

Температура воздуха в течение суток в Москве будет около 0 °C, по области — -3...+2 °C, отметила синоптик.

В субботу и воскресенье ночью — слабоотрицательная, порядка -1...-3 °C, дневная — около 0 °C.

Позднякова также подчеркнула, что начало следующей недели принесёт «новую порцию тепла», существенных осадков в Москве не ожидается, в ночные часы вновь будет около 0 °C, дневная температура — слабоположительная.

«Температура воздуха в столичном регионе остаётся на 8—9 °C выше климатической нормы», — добавила специалист.

Ранее исполняющий обязанности главы Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что положительная температурная аномалия наблюдается на всей территории страны.