В МЧС предупредили о снеге и гололедице в Москве в ночь на 9 января

В МЧС Московской области выпустили предупреждение в связи с ожидающимися в ночь на 9 января в Москве и Подмосковье мокрым снегом, дождём и гололедицей.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.

«С 00:00 по Московской области и с 03:00 по городу Москве до 11:00 9 января ожидаются смешанные осадки: снег, мокрый снег, дождь, местами налипание мокрого снега, гололёд. На дорогах гололедица», — указывается в заявлении.

Ранее сообщалось, что рождественская ночь текущего года стала одной из самых тёплых за последние 20 лет в Москве.

7 января исполняющий обязанности главы Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что положительная температурная аномалия наблюдается на всей территории страны.