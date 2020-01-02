Московское метро дало рекомендации по новогоднему досугу
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В частности, можно проехаться на тематических поездах.
«В этом году в метро запустили сразу 21 новогодний поезд. 20 составов оформлены в единой общегородской концепции празднования Нового года», — рассказали в пресс-службе.
Также рекомендуется посетить каток на станции МЦК «Лужники», который работает до 15 января.
Кроме того, до окончания праздников можно сделать селфи с ёлками или фото с эффектом Bullet Time.
Пассажирам предлагают посетить и площадки проекта «Музыка в метро», а также центр профориентации с уникальными экспонатами.
Ранее НСН сообщала, что в Москве рассказали о планах по продлению радиальных линий метро.