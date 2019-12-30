Синоптики признали 2019 год в России самым тёплым в истории наблюдений

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Среднегодовая температура в 2019 году в России, в частности в Москве, стала самой высокой за всю историю метеонаблюдений, заявил исполняющий обязанности директора Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Синоптики признали 2019 год в России самым тёплым в истории наблюдений
  • АГН «Москва»

«В целом на территории России год будет самым тёплым за весь период инструментальных наблюдений. Причём и в Москве среднегодовая температура будет самой высокой: +7,6...7,7 °С, что на 0,3 °С больше предыдущего рекорда», — цитирует его Интерфакс.

Вильфанд напомнил, что метеонаблюдения ведутся по России с 1891 года, а в Москве — с 1879 года.

Ранее осень 2019 года была признана второй по теплоте за всю историю метеонаблюдений.

При этом осеняя погода в Москве в уходящем году заняла третье место по теплу вслед за показателями 1938 и 1974 годов.

Психолог Сергей Ланг в беседе с радио Sputnik рассказал, как поддержать новогоднее настроение в условиях аномально тёплой погоды и отсутствия снега.

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