Синоптики признали 2019 год в России самым тёплым в истории наблюдений
- АГН «Москва»
«В целом на территории России год будет самым тёплым за весь период инструментальных наблюдений. Причём и в Москве среднегодовая температура будет самой высокой: +7,6...7,7 °С, что на 0,3 °С больше предыдущего рекорда», — цитирует его Интерфакс.
Вильфанд напомнил, что метеонаблюдения ведутся по России с 1891 года, а в Москве — с 1879 года.
Ранее осень 2019 года была признана второй по теплоте за всю историю метеонаблюдений.
При этом осеняя погода в Москве в уходящем году заняла третье место по теплу вслед за показателями 1938 и 1974 годов.
Психолог Сергей Ланг в беседе с радио Sputnik рассказал, как поддержать новогоднее настроение в условиях аномально тёплой погоды и отсутствия снега.