В Росрыболовстве рассказали о белухах, освобождённых из «китовой тюрьмы»

Глава Федерального агентства по рыболовству России Илья Шестаков рассказал о белухах, освобождённых из «китовой тюрьмы». Об этом сообщает ФАН.

«Как они себя чувствуют, мы не знаем, наверное, хорошо. Но видим — плавают, живы. В принципе, там им лучше, чем в вольере», — заявил он.

Шестаков также отметил, что проблема гораздо шире, чем судьба выпущенных белух.

«Надо тогда поднимать вопрос о необходимости содержания зоопарков, цирков, домашних и сельскохозяйственных животных», — пояснил он.

Ранее сообщалось, что создатели «китовой тюрьмы» в Приморье выплатили 65 млн рублей штрафов.