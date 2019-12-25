В Росрыболовстве рассказали о белухах, освобождённых из «китовой тюрьмы»
- РИА Новости
«Как они себя чувствуют, мы не знаем, наверное, хорошо. Но видим — плавают, живы. В принципе, там им лучше, чем в вольере», — заявил он.
Шестаков также отметил, что проблема гораздо шире, чем судьба выпущенных белух.
«Надо тогда поднимать вопрос о необходимости содержания зоопарков, цирков, домашних и сельскохозяйственных животных», — пояснил он.
Ранее сообщалось, что создатели «китовой тюрьмы» в Приморье выплатили 65 млн рублей штрафов.