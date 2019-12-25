В Росрыболовстве рассказали о белухах, освобождённых из «китовой тюрьмы»

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Глава Федерального агентства по рыболовству России Илья Шестаков рассказал о белухах, освобождённых из «китовой тюрьмы». Об этом сообщает ФАН.
В Росрыболовстве рассказали о белухах, освобождённых из «китовой тюрьмы»
  • РИА Новости

«Как они себя чувствуют, мы не знаем, наверное, хорошо. Но видим — плавают, живы. В принципе, там им лучше, чем в вольере», — заявил он.

Шестаков также отметил, что проблема гораздо шире, чем судьба выпущенных белух.

«Надо тогда поднимать вопрос о необходимости содержания зоопарков, цирков, домашних и сельскохозяйственных животных», — пояснил он.

Ранее сообщалось, что создатели «китовой тюрьмы» в Приморье выплатили 65 млн рублей штрафов.

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