Создатели «китовой тюрьмы» в Приморье выплатили 65 млн рублей штрафов
«Более 65 миллионов рублей оплачено в счёт возмещения ущерба, причинённого водным биологическим ресурсам России», — цитирует РИА Новости пресс-группу пограничного управления ФСБ по Приморскому краю.
Отмечается, что штрафы оплачены компаниями «Белый кит» и «Сочинский дельфинарий».
Компании «Афалина» в ноябре была предоставлена отсрочка на месяц, компании «Океанариум ДВ» в отсрочке было отказано.
Оплаченные штрафы поступили в государственную казну.
10 ноября эксперт Greenpeace России Оганес Таргулян заявил, что в Приморье начали выпускать последних белух из «китовой тюрьмы».