Создатели «китовой тюрьмы» в Приморье выплатили 65 млн рублей штрафов

Две из четырёх компаний, занимающихся отловом косаток и белух, выплатили штрафы за незаконную ловлю животных, на сумму более 65 млн рублей.

«Более 65 миллионов рублей оплачено в счёт возмещения ущерба, причинённого водным биологическим ресурсам России», — цитирует РИА Новости пресс-группу пограничного управления ФСБ по Приморскому краю. Отмечается, что штрафы оплачены компаниями «Белый кит» и «Сочинский дельфинарий». Компании «Афалина» в ноябре была предоставлена отсрочка на месяц, компании «Океанариум ДВ» в отсрочке было отказано. Оплаченные штрафы поступили в государственную казну. 10 ноября эксперт Greenpeace России Оганес Таргулян заявил, что в Приморье начали выпускать последних белух из «китовой тюрьмы».