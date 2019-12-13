Создатели «китовой тюрьмы» в Приморье выплатили 65 млн рублей штрафов

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Две из четырёх компаний, занимающихся отловом косаток и белух, выплатили штрафы за незаконную ловлю животных, на сумму более 65 млн рублей.

«Более 65 миллионов рублей оплачено в счёт возмещения ущерба, причинённого водным биологическим ресурсам России», — цитирует РИА Новости пресс-группу пограничного управления ФСБ по Приморскому краю.

Отмечается, что штрафы оплачены компаниями «Белый кит» и «Сочинский дельфинарий».

Компании «Афалина» в ноябре была предоставлена отсрочка на месяц, компании «Океанариум ДВ» в отсрочке было отказано.

Оплаченные штрафы поступили в государственную казну.

10 ноября эксперт Greenpeace России Оганес Таргулян заявил, что в Приморье начали выпускать последних белух из «китовой тюрьмы».

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