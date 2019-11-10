Эксперт Greenpeace России Оганес Таргулян заявил, что в Приморье начали выпускать последних белух из «китовой тюрьмы».

Об этом сообщает РИА Новости.

«(Судно. — RT) «Профессор Кагановский» с 18 белухами пришёл в бухту Успения и присоединился к «Зодиаку», на котором в прошлую ночь из «китовой тюрьмы» были транспортированы 13 белух. В 09:00 (02:00 мск) началась выгрузка и выпуск белух с «Зодиака». При выпуске присутствует катер береговой охраны», — сказал эксперт.

Ранее сообщалось, что специалисты начали погрузку последней партии белух из «китовой тюрьмы» в Приморье для отправки к месту выпуска.

Также ФАН передавало: перед тем как выпустить белух на волю, их отучают от людей.