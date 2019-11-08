В Приморье 19 белух выпустили из «китовой тюрьмы»

В Приморском крае специалисты выпустили в бухте Успения возле Лазовского государственного природного заповедника 19 белух из «китовой тюрьмы». Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря Всероссийского института океанографии Алексея Смородова.

«С 9:00 (02:00 мск) начались работы по выпуску 19 белух. Работы успешно завершены», — заявил Смородов.

Отмечается, что на три особи установили спутниковые метки, чтобы учёные могли следить за передвижением животных в дикой природе.

Отмечается, что на научное судно «Зодиак» погрузили ещё одну партию — из 13 белух. Судно отправится к месту выпуска 8 ноября.

Оставшихся 18 животных погрузят на судно «Профессор Кагановский».

Ранее сообщалось, что специалисты начали погрузку последней партии белух из «китовой тюрьмы» в Приморье для отправки к месту выпуска.

Также ФАН передавало: перед тем как выпустить белух на волю, их отучают от людей.