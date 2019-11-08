В Приморье 19 белух выпустили из «китовой тюрьмы»
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- РИА Новости
«С 9:00 (02:00 мск) начались работы по выпуску 19 белух. Работы успешно завершены», — заявил Смородов.
Отмечается, что на три особи установили спутниковые метки, чтобы учёные могли следить за передвижением животных в дикой природе.
Отмечается, что на научное судно «Зодиак» погрузили ещё одну партию — из 13 белух. Судно отправится к месту выпуска 8 ноября.
Оставшихся 18 животных погрузят на судно «Профессор Кагановский».
Ранее сообщалось, что специалисты начали погрузку последней партии белух из «китовой тюрьмы» в Приморье для отправки к месту выпуска.
Также ФАН передавало: перед тем как выпустить белух на волю, их отучают от людей.