В Приморье 19 белух выпустили из «китовой тюрьмы»

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В Приморском крае специалисты выпустили в бухте Успения возле Лазовского государственного природного заповедника 19 белух из «китовой тюрьмы». Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря Всероссийского института океанографии Алексея Смородова.
В Приморье 19 белух выпустили из «китовой тюрьмы»
  • © Виталий Аньков
  • РИА Новости

«С 9:00 (02:00 мск) начались работы по выпуску 19 белух. Работы успешно завершены», — заявил Смородов.

Отмечается, что на три особи установили спутниковые метки, чтобы учёные могли следить за передвижением животных в дикой природе.

Отмечается, что на научное судно «Зодиак» погрузили ещё одну партию — из 13 белух. Судно отправится к месту выпуска 8 ноября.

Оставшихся 18 животных погрузят на судно «Профессор Кагановский».

Ранее сообщалось, что специалисты начали погрузку последней партии белух из «китовой тюрьмы» в Приморье для отправки к месту выпуска.

Также ФАН передавало: перед тем как выпустить белух на волю, их отучают от людей.

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