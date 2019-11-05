Началась погрузка последних белух из «китовой тюрьмы» для отправки к месту выпуска

Эксперт Greenpeace России Оганес Таргулян сообщил, что специалисты начали погрузку последней партии белух из «китовой тюрьмы» в Приморье для отправки к месту выпуска.

«У пирса стоят два судна, к ним подвели один вольер с белухами, и началась погрузка животных», — цитирует РИА Новости Таргуляна.

В начале октября специалисты Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии выпустили 14 белух из бухты Средняя в Приморском крае в Охотское море.

ФАН передавало, что белух отучают от людей перед выпуском на волю.

Ситуация с «китовой тюрьмой» стала резонансной после того, как появились сообщения о подготовке к незаконной продаже в Китай краснокнижных косаток.