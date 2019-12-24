В Москве 24 декабря ожидается до +6 °C

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В Москве во вторник, 24 декабря, ожидается до +6 °С. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

По данным синоптиков, температура днём в столице составит +4 °С...+6 °С. Ожидается облачная погода, местами небольшой дождь. 

Ветер южный, юго-восточный, 5—10 м/с. 

Атмосферное давление составит 744 мм ртутного столба.

19 декабря температурный рекорд в Москве был побит второй день подряд: температура воздуха составила +6,5 °С.

В Московском метеобюро RT заявляли, что на 23—24 декабря придётся «ещё одна волна тёплой погоды», в связи с чем не исключено, что температура будет близка к климатическим рекордам. 

Синоптики также отмечали, что снежный покров в столице точно не образуется до 26—27 декабря

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