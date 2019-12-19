Синоптики призвали не ждать снежного покрова в Москве до 26 декабря

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Снежный покров в Москве точно не образуется до 26—27 декабря. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
Синоптики призвали не ждать снежного покрова в Москве до 26 декабря
  • Reuters

«До 26—27 декабря снега в столичном регионе, чтобы он лёг и покрыл землю, постоянного снежного покрова, не будет», — приводит РИА Новости его слова.

Он также рассказал, что из-за аномально тёплого начала зимы сложно спрогнозировать, что будет дальше и когда придёт похолодание.

«Есть вероятность того, что за пару дней до Нового года небольшой снег в столице и пройдёт, но я бы не стал очень сильно на это надеяться», — добавил он.

Ранее в центре погоды «Фобос» сообщили, что температурный рекорд в Москве побит второй день подряд

Как отмечалось, ночью с 18 на 19 декабря было +6,5 °С, а рекорд 1982 года для этого дня составлял +5,6 °С.

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