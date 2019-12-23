В Москве побит температурный рекорд

Температура воздуха в Москве в понедельник, 23 декабря, побила рекорд 71-летней давности. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Александра Синенкова.

«Сегодня в Москве на 0,3 градуса был побит рекорд 2015 года — температура достигла +6,2 °C», — сказал он.

Как уточняет агентство, Синенков сообщал ранее, что до этого рекорд температуры за 71 год для 23 декабря был установлен в 2015 году, когда температура воздуха достигла +5,9 °C.

19 декабря температурный рекорд в Москве был побит второй день подряд: температура воздуха составила +6,5 °С.

В Московском метеобюро RT заявляли, что на 23—24 декабря придётся «ещё одна волна тёплой погоды», в связи с чем не исключено, что температура будет близка к климатическим рекордам.

Синоптики также отмечали, что снежный покров в столице точно не образуется до 26—27 декабря.