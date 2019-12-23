Новогодняя экскурсия пройдёт 27 декабря в петербургском метро

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Новогодняя экскурсия пройдёт 27 декабря в Петербургском метрополитене, сообщают «Невские новости».
Новогодняя экскурсия пройдёт 27 декабря в петербургском метро
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В рамках мероприятия будет возможность посетить электродепо «Автово», осмотреть ретросостав и принять участие в играх и викторинах с Дедом Морозом.

Первая поездка начнётся в 16:00, вторая — в 19:30. Стартует экскурсия на станции «Ленинский проспект», а завершится — на станции «Площадь Ленина».

Ранее сообщалось, что в трёх городах Крыма запустят троллейбусы с Дедом Морозом.

Как передавал телеканал «360», эксперты назвали российские города с самыми высокими новогодними ёлками.

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