Новогодняя экскурсия пройдёт 27 декабря в петербургском метро

Новогодняя экскурсия пройдёт 27 декабря в Петербургском метрополитене, сообщают «Невские новости».

В рамках мероприятия будет возможность посетить электродепо «Автово», осмотреть ретросостав и принять участие в играх и викторинах с Дедом Морозом.

Первая поездка начнётся в 16:00, вторая — в 19:30. Стартует экскурсия на станции «Ленинский проспект», а завершится — на станции «Площадь Ленина».

Ранее сообщалось, что в трёх городах Крыма запустят троллейбусы с Дедом Морозом.

Как передавал телеканал «360», эксперты назвали российские города с самыми высокими новогодними ёлками.