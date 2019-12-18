Эксперты назвали российские города с самыми высокими новогодними ёлками
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Как сообщает телеканал «360», самая высокая ёлка установлена в Красноярске, её высота составляет 55 м.
По информации специалистов, в первую тройку городов, где установлены самые высокие ёлки, также вошли Екатеринбург (50 м) и Казань (35 м).
В топ-10 городов эксперты также включили Барнаул, Тулу, Калининград, Уфу, Пермь, Владивосток, Тюмень и Москву.
При этом в большинстве городов установлены искусственные сборные ёлки, а в Москве и Уфе — живые деревья.
Ранее НСН сообщала, что специалисты сервиса OneTwoTrip составили рейтинг российских городов — лидеров по посещению иностранными туристами.