Эксперты назвали российские города с самыми высокими новогодними ёлками

Специалисты сайта «ТурСтат» рассказали, в каких городах России установлены самые высокие новогодние ёлки.

Как сообщает телеканал «360», самая высокая ёлка установлена в Красноярске, её высота составляет 55 м.

По информации специалистов, в первую тройку городов, где установлены самые высокие ёлки, также вошли Екатеринбург (50 м) и Казань (35 м).

В топ-10 городов эксперты также включили Барнаул, Тулу, Калининград, Уфу, Пермь, Владивосток, Тюмень и Москву.

При этом в большинстве городов установлены искусственные сборные ёлки, а в Москве и Уфе — живые деревья.

Ранее НСН сообщала, что специалисты сервиса OneTwoTrip составили рейтинг российских городов — лидеров по посещению иностранными туристами.