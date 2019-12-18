В трёх городах Крыма запустят троллейбусы с Дедом Морозом

В Симферополе, Ялте и Алуште запустят троллейбусы с Дедом Морозом и Снегурочкой с 27 декабря, сообщает РИА Новости Крым со ссылкой на пресс-службу регионального Минтранса.

Как заявила вице-премьер республики Юлия Жукова, транспортные средства будут украшены новогодней тематикой и поздравлениями, а главные волшебники праздника встретят пассажиров с подарками и сувенирами.

В ведомстве напомнили, что традиция запускать праздничные троллейбусы существует в регионе уже несколько лет.

Ранее, как передавал телеканал «360», эксперты назвали российские города с самыми высокими новогодними ёлками.