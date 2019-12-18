В трёх городах Крыма запустят троллейбусы с Дедом Морозом
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Как заявила вице-премьер республики Юлия Жукова, транспортные средства будут украшены новогодней тематикой и поздравлениями, а главные волшебники праздника встретят пассажиров с подарками и сувенирами.
В ведомстве напомнили, что традиция запускать праздничные троллейбусы существует в регионе уже несколько лет.
Ранее, как передавал телеканал «360», эксперты назвали российские города с самыми высокими новогодними ёлками.