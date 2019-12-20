В Третьяковке раскрыли детали реставрации повреждённой картины Репина

Заведующий отделом научной реставрации масляной станковой живописи XVIII — начала ХХ века в Третьяковской галерее Андрей Голубейко рассказал о ходе реставрации картины Ильи Репина «Иван Грозный и сын его Иван», которую повредил злоумышленник в конце мая 2018 года.

По его словам, к настоящему моменту завершён процесс раздублирования повреждённого полотна, теперь эксперты должны перенести его на другую основу.

Для того чтобы убрать с холста старый слой клея, была разработана специальная камера.

Главный хранитель музея Татьяна Городкова отметила, что пока невозможно оценить сроки восстановления картины.

«Мы не даём никаких определённых сроков, поскольку речь идёт об одной из самых великих картин русской живописи. Она знаковая не только для творчества Репина, но и для собрания Третьяковской галереи», — цитирует её РИА Новости.

При этом она подчеркнула, что в восстановлении картины участвуют ведущие мировые эксперты, которых приглашают поделиться своим опытом в рамках международного круглого стола «Проблемы реставрации большемерных полотен».

В ноябре Министерство культуры России объявило о создании центра музейной безопасности, который начнёт работу до конца года.

26 мая 2018 года уроженец Воронежа Игорь Подпорин во время посещения Третьяковской галереи нанёс несколько ударов по картине «Иван Грозный и сын его Иван», написанной Репиным в 1885 году. Стоимость реставрации оценивается примерно в 20 млн рублей.

Замоскворецкий суд Москвы приговорил Подпорина к двум с половиной годам колонии.