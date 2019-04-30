Музейное дело: повредивший картину Репина вандал получил 2,5 года колонии

Суд огласил решение по делу уроженца Воронежа Игоря Подпорина, который в мае 2018 года во время посещения Третьяковской галереи повредил картину Ильи Репина «Иван Грозный и сын его Иван». Вандала приговорили к двум с половиной годам колонии. Между тем музей уже готовит иск о взыскании с Подпорина суммы, затраченной на восстановление полотна. Согласно предварительным расчётам, полная стоимость реставрации составит порядка 20 млн рублей.

Замоскворецкий суд Москвы приговорил к двум с половиной годам колонии уроженца Воронежа Игоря Подпорина, повредившего картину Репина «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года».

«Признать Подпорина виновным и назначить ему наказание в виде двух лет шести месяцев лишения свободы в колонии общего режима», — цитирует судью РИА Новости. Ранее прокурор запросил три года заключения для Подпорина.

При этом Подпорину зачтут время в СИЗО — согласно закону о дне за полтора.

Уже известно, что представители Третьяковской галереи планируют подать ещё один иск, после того как экспертиза оценит полную стоимость работ по реставрации картины.

«Исторически недостоверна»

Картина русского художника Ильи Репина «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года» подверглась акту вандализма в мае 2018 года. Посетитель Третьяковской галереи Игорь Подпорин нанёс по застеклённому полотну несколько ударов металлической стойкой ограждения.

Тогда в музее сообщили, что холст получил серьёзные повреждения (полотно порвано в трёх местах на фигуре царевича), а вместе с ним пострадала и авторская художественная рама, однако основные элементы картины уцелели.

Игорь Подпорин, обвиняемый в умышленном повреждении картины Ильи Репина «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 г.» в Третьяковской галерее, во время оглашения приговора в Замоскворецком суде Москвы

© Виталий Белоусов / РИА Новости

Акт вандализма совершил житель Воронежа Игорь Подпорин, который сразу же был задержан сотрудниками полиции. Вандал признался, что в Москву приехал специально, чтобы посмотреть на полотно Репина, и что перед посещением зала употреблял алкоголь. От этих показаний он впоследствии отказался — однако смотрительницы музея утверждают, что в момент совершения преступления Подпорин действительно находился в состоянии алкогольного опьянения.

Обвиняемый признал вину частично. По словам Подпорина, он повёл себя соответствующим образом, поскольку Иван Грозный причислен к лику святых, а картина оскорбляет чувства верующих. Ко всему прочему, Подпорин считает, что полотно является исторически недостоверным и не несёт никакой культурной ценности.

По данным проведённой психологической экспертизы Подпорин был признан вменяемым — его поместили в СИЗО до времени оглашения приговора.

Реставрационные работы

Реставрационный отдел Третьяковской галереи уже приступил к восстановлению полотна. Для этого в депозитарии Третьяковки была открыта специальная реставрационная мастерская. По предварительным подсчётам, вся стоимость реставрационных работ составит приблизительно 20 млн рублей.

В ходе первого этапа восстановительных работ реставраторы отделят оригинальный авторский холст от дублировочного, наклеенного во время реставрации более 100 лет назад. В начале мая 2019 года в галерею поступило специальное оборудование — крупноформатный реставрационный стол-трансформер, выполненный специально по сформулированному реставраторами техзаданию.

«Необходимо подчеркнуть, что столь тщательная подготовка к проведению реставрационных работ связана не только с объёмом и характером повреждений полотна и «хронической болезнью» картины, но и высокой ответственностью перед сохранением шедевра живописи мирового значения — пожалуй, лучшей картиной исторического жанра из созданных во второй половине XIX века, обладающей невероятной силой художественного воздействия», — рассказали в пресс-службе Третьяковской галереи.

© Агентство городских новостей «Москва»

Нападение столетней давности

Картина Репина не в первый раз подвергается нападению. В 1913 году полотно серьёзно пострадало в результате действий Абрама Балашова.

Мужчина — на тот момент ему было 29 лет — происходил из старообрядцев, был сыном мебельного фабриканта и занимался иконописью. Он нередко бывал в Третьяковской галерее, и работники его хорошо знали.

16 января он в очередной раз пришёл в музей и с криком «Довольно смертей, довольно крови» бросился к картине. Купленным в тот же день ножом Балашов, прежде чем его успели остановить, нанёс по полотну три удара. В результате нападения повреждёнными оказались лица героев произведения.

Акт вандализма привёл к ещё одной трагедии: узнав о произошедшем, покончил с жизнью хранитель Третьяковской галереи Георгий Хруслов.

Реставрационные работы проходили в течение месяца, восстанавливали картину сам Репин и художник-реставратор Дмитрий Богословский. Балашова по выяснению всех обстоятельств поместили в психиатрическую лечебницу, из которой он впоследствии был отпущен.