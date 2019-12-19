Спасатели предупредили об усилении ветра в Москве и Подмосковье

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Спасатели предупредили об ухудшении погоды в Москве и области в четверг, 19 декабря.
Спасатели предупредили об усилении ветра в Москве и Подмосковье
  • РИА Новости

Об этом информирует пресс-служба МЧС.

Отмечается, что в Москве ожидается усиление западного, северо-западного ветра — порывами до 19—24 м/с в период с 10:30 до 21:00, в области — до 25 м/с.

Как уточнили РИА Новости в региональном главке ведомства, усиление ветра продлится до 21:00.

Спасатели рекомендуют переждать непогоду в капитальном строении, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, парковаться вдали от деревьев, не оставлять детей без присмотра.

Также не исключены повреждения зданий и сооружений, линий связи и электропередачи, возникновение затруднений в работе автотранспорта, перекрытие автодорог, мостов, тоннелей.

Ранее сообщалось, что в Москве второй день подряд побит температурный рекорд.

Также отмечалось, что в четверг, 19 декабря, в столице ожидается до +6 °С.

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