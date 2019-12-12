Умер директор Свердловского музыкального театра
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«Михаил Вячеславович, который вчера присутствовал на театральном форуме в Москве, скоропостижно скончался. Он садился в такси, чтобы отправиться в аэропорт и лететь домой», — приводит РИА Новости слова представителя организации.
Сафронов — заслуженный работник культуры, почётный гражданин Свердловской области — родился 10 апреля 1949 года, в 1999 году возглавил театр.
Ранее скончался народный артист России Олег Талыпин.
В ноябре сообщалось о гибели пианистки и концертмейстера Мариинского театра Наталии Домской.