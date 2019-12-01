Умер дирижёр Марис Янсонс

Народный артист РСФСР, дирижёр Марис Янсонс скончался в возрасте 76 лет в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает пресс-служба администрации Петербурга.

«Выражаю самые глубокие и искренние соболезнования родным и близким, коллегам и ученикам Мариса Арвидовича Янсонса в связи с его безвременной кончиной», — цитирует пресс-служба губернатора города Александра Беглова.

По его словам, Янсонс был удостоен высших наград музыкального общества, дирижёру «рукоплескали лучшие залы Европы».

Беглов добавил, что Янсонс в Петербурге руководил симфоническим оркестром филармонии, преподавал в консерватории и воспитал целую плеяду талантливых музыкантов. В том числе труд Янсонса был отмечен почётным знаком «За заслуги перед Санкт-Петербургом».

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