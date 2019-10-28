Сванидзе прокомментировал смерть Буковского

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Член Совета по правам человека при президенте России публицист Николай Сванидзе прокомментировал смерть писателя Владимира Буковского.
Сванидзе прокомментировал смерть Буковского
  • © Виталий Белоусов
  • РИА Новости

«Мы с ним не были лично знакомы, поэтому его личных качеств я не знаю. Но фигура очень крупная, человек очень масштабный, очень много сделавший для диссидентского движения в России. Очень решительный человек, очень последовательный человек. И даже последний год, когда он неважно себя чувствовал, всё равно чувствовалось его постоянное внимание к тому, что происходит в России», — заявил Сванидзе в беседе с НСН.

По его мнению, смерть Буковского стала очень большой потерей для России.

Писатель скончался в Великобритании в возрасте 76 лет.

В начале 1960-х Буковский стал активным участником диссидентского движения, распространял антисоветскую литературу, а позднее выступал за бойкот московской Олимпиады 1980 года. Буковского несколько раз арестовывали и отправляли на принудительное лечение. В середине 1970-х он был выслан из СССР в обмен на лидера чилийских коммунистов Луиса Корвалана и поселился в Великобритании, где писал книги и читал лекции.

В 2015 году его обвинили в хранении детской порнографии. Процесс был прекращён в связи с ухудшением состояния здоровья писателя, но, согласно замечанию судьи, мог быть возобновлён.

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