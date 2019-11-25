Умер заслуженный артист России Виктор Семёнов

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Актёр Театра на Таганке, заслуженный артист России Виктор Семёнов скончался 25 ноября на 77-м году жизни. Об этом сообщается на странице театра в Facebook.
Умер заслуженный артист России Виктор Семёнов
  • @tagankatheatre
  • Facebook

«Сегодня умер актёр нашего театра, заслуженный артист России Виктор Семёнов. Скорбим и выражаем свои соболезнования друзьям и семье Виктора Семёновича», — заявили в театре.

В сообщении говорится, что о дате и времени прощания с артистом будет объявлено в ближайшее время. 

Семёнов работал в Театре на Таганке с 1966 года. Он снялся в более чем 19 фильмах, включая такие картины, как «Золотой телёнок» и «Красавец-мужчина».

В начале ноября в Самаре в возрасте 48 лет умер актёр Виталий Жигалин.

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