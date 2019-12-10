Умер народный артист России Олег Талыпин

Народный артист России Олег Талыпин скончался в возрасте 90 лет, сообщили в Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Римского-Корсакова.

«С глубочайшим прискорбием сообщаем, что 10 декабря 2019 года на 91-м году жизни скончался народный артист России, профессор кафедры деревянных духовых инструментов Олег Евгеньевич Талыпин», — говорится в сообщении.

Информация о месте и времени прощания с артистом появится позднее.

Олег Талыпин выступал в Академическом симфоническом оркестре Ленинградской филармонии, а также в Ленинградском государственном академическом театре оперы и балета имени Кирова (Мариинском театре), а с 1981 года преподавал в Санкт-Петербургской консерватории.

1 декабря скончался народный артист РСФСР, дирижёр Марис Янсонс.