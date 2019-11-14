Умерла концертмейстер Мариинского театра Наталия Домская

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Пианистка и концертмейстер Мариинского театра Наталия Домская умерла в возрасте 65 лет. Об этом сообщает пресс-служба театра.
Умерла концертмейстер Мариинского театра Наталия Домская
  • ©mariinsky.ru

«Мариинский театр с прискорбием сообщает, что 12 ноября на 66-м году жизни скончалась пианистка и концертмейстер Наталия Домская, которая работала в театре с 1980 года», — говорится в сообщении.

Отмечается, что выпускница Ленинградской консерватории посвятила театру «всю свою профессиональную карьеру».

Домская участвовала в постановке таких оперных спектаклей, как «Евгений Онегин», «Пиковая дама», отвечала за подготовку опер «Огненный ангел», «Очарованный странник», «Царь Эдип», также ею было создано переложение оперы «Борис Годунов» для фортепиано по рукописям Модеста Мусоргского.

Ранее СК в Санкт-Петербурге завершил расследование уголовного дела о смерти балетмейстера Мариинского театра Сергея Вихарева во время оказания ему стоматологической помощи в городской клинике.

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