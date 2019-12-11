Врач предупредил о возможных рисках для здоровья из-за тёплой погоды в декабре в ХМАО

Врач скорой помощи Игорь Афонин в беседе с URA.RU рассказал о возможных рисках для здоровья из-за аномально тёплой погоды, которая установилась в ХМАО в первой декаде декабря.

Согласно наблюдениям метеорологов, столбики термометров в Югре в первой декаде декабря в среднем показывают на 10 °C выше нормы. При этом синоптики отмечают падение атмосферного давления, что, по мнению медиков, является фактором риска для метеочувствительных людей.

«Обостряются мигрени, дыхательные проблемы, сердечно-сосудистые заболевания. Учащаются случаи, когда человек не может как бы надышаться. Это, на самом деле, серьёзные признаки недомогания, и первое, что нужно сделать в таком случае, — вызвать врача», — пояснил Игорь Афонин.

По данным синоптиков, к выходным в ХМАО похолодает до -15 °C, ветер ослабеет, а давление приблизится к нормальным показателям.

Ранее исполняющий обязанности руководителя Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с НСН рассказал, какая зима для России лучше, тёплая или холодная.