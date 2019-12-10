Синоптики назвали 9 декабря самым тёплым днём в Москве с начала зимы

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Синоптики заявили, что 9 декабря в Москве стало самым тёплым днём с начала этой зимы.
Синоптики назвали 9 декабря самым тёплым днём в Москве с начала зимы
  • © Максим Блинов
  • РИА Новости

Об этом говорится на сайте «Метеоновости».

«9 декабря в столице воздух прогрелся до +4,4 °С, да и ночью была положительная температура, +2,2 °С. Таким образом, среднесуточная температура воздуха составила +3,4 °С, что соответствует 24 октября. И это — самый тёплый день нынешней зимы», — говорится в заявлении.

Уточняется, что фактическая температура воздуха в этот день превысила привычные показатели на 8,2 °С. 

Вместе с этим отмечается, что уже в вечерние часы 11 декабря начнёт холодать.

«Днём термометры покажут 0...+2 °С, а к вечеру похолодает до -1...-3 °С», — сказали синоптики.

Ранее исполняющий обязанности руководителя Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, когда погода в Москве «перейдёт на зимний режим».

Также в беседе с НСН он пояснил, какая зима для России лучше — тёплая или холодная.

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