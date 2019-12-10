В Москве 10 декабря ожидается до +3 °С

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В Москве 10 декабря ожидается облачная погода с осадками, температура воздуха — до +3 °С.
В Москве 10 декабря ожидается до +3 °С
  • АГН «Москва»

Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Днём в городе будет облачно, температура воздуха составит +1...+3 °С. Местами гололедица. В ночь на вторник она может опуститься до нуля.

Ожидается юго-западный ветер со скоростью 6—11 м/с, местами возможны порывы до 17 м/с.

Ранее исполняющий обязанности руководителя Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, когда погода в Москве «перейдёт на зимний режим».

Также в беседе с НСН он пояснил, какая зима для России лучше, тёплая или холодная.

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