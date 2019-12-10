В Москве 10 декабря ожидается до +3 °С
- АГН «Москва»
Об этом сообщает Гидрометцентр России.
Днём в городе будет облачно, температура воздуха составит +1...+3 °С. Местами гололедица. В ночь на вторник она может опуститься до нуля.
Ожидается юго-западный ветер со скоростью 6—11 м/с, местами возможны порывы до 17 м/с.
Ранее исполняющий обязанности руководителя Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, когда погода в Москве «перейдёт на зимний режим».
Также в беседе с НСН он пояснил, какая зима для России лучше, тёплая или холодная.