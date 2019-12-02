Гидрометцентр прогнозирует температуру в декабре выше нормы

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Заведующий отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Владимир Тищенко заявил «Российской газете», что в некоторых регионах России прогнозируется температура выше нормы в декабре.
Гидрометцентр прогнозирует температуру в декабре выше нормы
  • РИА Новости

По его словам, на большей части европейской территории России, а также юго-западе Сибирского федерального округа, в Красноярском крае и на востоке Чукотского автономного округа в декабре ожидается температура на 1—1,5 °С выше нормы.

Тищенко также отметил, что на юге Центрального федерального округа, в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах температура в первый месяц зимы будет близкой к норме.

В свою очередь, научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что в России в декабре ожидается температура на 40% выше нормы, а также неравномерные, «пятнистые» осадки.

В начале ноября Вильфанд говорил, что в России ожидается «розовая» зима, температура будет преимущественно около и выше нормы.

Позднее в «Газпроме» усомнились в таком прогнозе.

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