Синоптики рассказали о «пятнистом» распределении осадков в декабре
- РИА Новости
«Прогноз на декабрь достаточно просто и быстро описывается. Если говорить о температурном режиме, на 40% территории Росгидромет прогнозирует температуру в декабре выше нормы», — приводит РИА Новости его слова.
Вильфанд уточнил, что такая температура ожидается на территориях Северо-Западного федерального округа, Приволжского федерального округа, запада Центрального округа, Западной Сибири, Москвы, Санкт-Петербурга.
Синоптик также пояснил, что повышенная температура будет сменяться заморозками. По его словам, температура в России будет меняться «скачкообразно».
«Распределение осадков более разнообразное, более пятнистое. На юге европейской территории — Южный ФО, Северо-Кавказский ФО, Ставропольский край, Краснодарский край, Центрально-Чернозёмные области, Средняя Волга, Нижняя Волга и юг Урала — во всех перечисленных регионах мы прогнозируем дефицит осадков», — добавил Вильфанд.
В то время как в Барнауле, Кемерове, Томской области, Красноярске, Братске и Иркутске, по данным Гидрометцентра, будет наблюдаться избыток осадков.
Ранее Вильфанд в беседе с НСН рассказал, какая зима для России лучше — тёплая или холодная.