Синоптики рассказали о «пятнистом» распределении осадков в декабре

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что синоптики прогнозируют температуру в России в декабре на 40% выше нормы, а также неравномерные, «пятнистые» осадки.

«Прогноз на декабрь достаточно просто и быстро описывается. Если говорить о температурном режиме, на 40% территории Росгидромет прогнозирует температуру в декабре выше нормы», — приводит РИА Новости его слова.

Вильфанд уточнил, что такая температура ожидается на территориях Северо-Западного федерального округа, Приволжского федерального округа, запада Центрального округа, Западной Сибири, Москвы, Санкт-Петербурга.

Синоптик также пояснил, что повышенная температура будет сменяться заморозками. По его словам, температура в России будет меняться «скачкообразно».

«Распределение осадков более разнообразное, более пятнистое. На юге европейской территории — Южный ФО, Северо-Кавказский ФО, Ставропольский край, Краснодарский край, Центрально-Чернозёмные области, Средняя Волга, Нижняя Волга и юг Урала — во всех перечисленных регионах мы прогнозируем дефицит осадков», — добавил Вильфанд.

В то время как в Барнауле, Кемерове, Томской области, Красноярске, Братске и Иркутске, по данным Гидрометцентра, будет наблюдаться избыток осадков.

Ранее Вильфанд в беседе с НСН рассказал, какая зима для России лучше — тёплая или холодная.