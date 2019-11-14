Миллер оценил прогноз синоптиков о «розовой» зиме

Глава «Газпрома» Алексей Миллер усомнился в том, что предстоящая зима будет «розовой», как предсказывали ранее синоптики.

В базовом прогнозе «Газпрома» по итогам заседания правления, посвящённого рассмотрению готовности объектов Единой системы газоснабжения (ЕСГ), отмечается, что погода в период с января по март 2020 года «будет заметно холоднее, чем предыдущей зимой».

«Мы работаем во многих регионах, и кое-где уже по-настоящему трещат морозы», — цитирует Интерфакс Миллера.

Он заявил, что, согласно прогнозам, «если говорить о среднемесячных значениях, температура будет существенно ниже, чем прошлой зимой, но это «в среднем по больнице».

По его словам, «розовая» зима, о которой сейчас говорят, не просматривается, особенно после «тёмно-синего» лета».

«Что касается подготовки производственных мощностей в «Газпроме», проведена масштабная работа. Мы к зиме готовы, к пиковым нагрузкам — тоже», — добавил глава «Газпрома».

В начале ноября руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что в России ожидается «розовая» зима, по температуре зимние месяцы будут преимущественно около и выше нормы.