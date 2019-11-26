Эксперты назвали регионы России с самой дорогой шаурмой

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Стали известны регионы России с самой дорогой и дешёвой шаурмой, сообщает газета «Известия» со ссылкой на сайт ИТ-компании «Эвотор».
Эксперты назвали регионы России с самой дорогой шаурмой
  • РИА Новости

По данным экспертов, наиболее высокая цена — на Сахалине, где за шаурму отдают 236 рублей.

Далее следуют Санкт-Петербург (189 рублей), Новгородская и Ленинградская области (187 и 182 рубля соответственно).

Средняя стоимость шаурмы в Москве оценивается в 145 рублей.

Меньше всего шаурма стоит в Чувашии и Курганской области — 100 и 101 рубль соответственно.

Специалисты также подсчитали, что за 2019 год средняя цена на шаурму выросла на рубль и составила 143 рубля.

Ранее бывший главный санитарный врач России, первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко в беседе с НСН прокомментировал сообщение о том, что московское управление Роспотребнадзора обнаружило санитарные нарушения у 98% предприятий, продающих шаурму.

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