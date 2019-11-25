Режиссёр прокомментировал сообщения о госпитализации актёра Ульянова

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Режиссёр Вадим Дубровицкий в беседе с ФАН прокомментировал сообщения о госпитализации актёра Дмитрия Ульянова.
Режиссёр прокомментировал сообщения о госпитализации актёра Ульянова
  • © Komsomolskaya Pravda
  • globallookpress.com

«Я только что разговаривал с Димой по телефону. Он действительно находится в больнице, но совершенно по другому вопросу, так что он живой и здоровый», — заявил Дубровицкий.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что у 47-летнего артиста якобы подозревают инсульт.

Ульянов известен по фильму «Демон революции», а также по сериалам «Великая» и «Спящие».

11 ноября актёр Игорь Савочкин в беседе с телеканалом «360» прокомментировал сообщения о своей госпитализации.

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