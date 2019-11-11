Актёр Савочкин прокомментировал сообщения о своей госпитализации
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По словам Савочкина, он действительно попал в больницу. Причин 56-летний артист не назвал, добавив, что подробности будут только завтра, после получения результатов анализов.
Савочкин также поблагодарил за беспокойство о его здоровье.
Ранее в СМИ появилась информация, что актёра госпитализировали якобы с подозрением на пневмоторакс.
21 октября актриса Валентина Талызина в беседе с ФАН прокомментировала сообщения о своей госпитализации.