Российский участник Детского Евровидения выписан из больницы

Участник конкурса «Детское Евровидение» от России 13-летний Денберел Ооржак выписан из польской больницы.

«Денберела выписали, он в гостинице», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы Академии Игоря Крутого.

Ранее стало известно, что Денберел Ооржак доставлен в польскую больницу после падения в обморок во время первой репетиции конкурса.

В воскресенье, 24 ноября, в Польше пройдёт песенный конкурс «Детское Евровидение». Россию на нём представит дуэт 9-летней москвички Татьяны Меженцевой и уроженца Тувы 13-летнего Денберела Ооржака.

В эксклюзивном интервью RT артисты рассказали о подготовке к конкурсу.