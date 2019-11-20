Российский участник Детского Евровидения госпитализирован

Участник конкурса «Детское Евровидение» от России 13-летний Денберел Ооржак доставлен в польскую больницу после падения в обморок во время первой репетиции.

«Денберел упал в обморок во время первой репетиции. Его доставили в местную больницу на реанимобиле», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы Академии Игоря Крутого.

Отмечается, что в настоящее время он находится под наблюдением врачей.

Мальчик уже прошёл медобследование, ему рекомендован покой, на ночь он останется в больнице.

В воскресенье, 24 ноября, в Польше пройдёт песенный конкурс «Детское Евровидение». Россию на нём представит дуэт 9-летней москвички Татьяны Меженцевой и уроженца Тувы 13-летнего Денберела Ооржака.

В эксклюзивном интервью RT артисты рассказали о подготовке к конкурсу.