Эксперт дал рекомендации по выбору одежды во время холодов

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Семейный доктор Алексей Добровольский в беседе с Nation News дал рекомендации по выбору одежды во время холодов.
Эксперт дал рекомендации по выбору одежды во время холодов
  • © Евгений Биятов
  • РИА Новости

«Тут самое важное — это рациональная одежда, нужно понимать, какая температура на улице, и соответственно одеваться», — заявил он.

По его словам, лучше надеть два небольших свитера, чем один толстый. Также важно помнить об обуви — она должна быть тёплой и не скользить.

Тем, кто работает на открытом воздухе, эксперт советует защищать открытые участки тела с помощью жирных кремов.

«Следующий момент касается людей, которые имеют хронические заболевания, к примеру, у детей встречаются бронхолёгочные проблемы. Родители должны помнить, что если можно не выходить в такой мороз, то лучше не ходить на улицу», — сообщил Добровольский.

Ранее депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в беседе с URA.RU дал рекомендации, как не заболеть в условиях резкой смены температурного режима.

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