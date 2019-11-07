Россияне рассказали, какую еду берут в самолёт

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Более половины российских авиапассажиров берут в самолёт шоколад, фрукты и бутерброды, сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на данные Aviasales.
Россияне рассказали, какую еду берут в самолёт
  • Pixabay

В опросе приняли участие 55 тыс. пользователей. По словам 52% респондентов, они проносят на борт продукты.

«Продуктовую запасливость туристы объясняют тем, что на коротких перелётах в авиакомпаниях не предусмотрено питание, а если предусмотрено, то за деньги», — рассказали в сервисе.

В число популярных продуктов также попали орехи, сухофрукты, пирожки, сырники, конфеты и печенье.

Ранее НСН сообщала, что 33% российских туристов делают селфи на фоне достопримечательностей.

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