Россияне рассказали, какую еду берут в самолёт
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В опросе приняли участие 55 тыс. пользователей. По словам 52% респондентов, они проносят на борт продукты.
«Продуктовую запасливость туристы объясняют тем, что на коротких перелётах в авиакомпаниях не предусмотрено питание, а если предусмотрено, то за деньги», — рассказали в сервисе.
В число популярных продуктов также попали орехи, сухофрукты, пирожки, сырники, конфеты и печенье.
Ранее НСН сообщала, что 33% российских туристов делают селфи на фоне достопримечательностей.