Россияне рассказали, какую еду берут в самолёт

Более половины российских авиапассажиров берут в самолёт шоколад, фрукты и бутерброды, сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на данные Aviasales.

В опросе приняли участие 55 тыс. пользователей. По словам 52% респондентов, они проносят на борт продукты.

«Продуктовую запасливость туристы объясняют тем, что на коротких перелётах в авиакомпаниях не предусмотрено питание, а если предусмотрено, то за деньги», — рассказали в сервисе.

В число популярных продуктов также попали орехи, сухофрукты, пирожки, сырники, конфеты и печенье.

Ранее НСН сообщала, что 33% российских туристов делают селфи на фоне достопримечательностей.