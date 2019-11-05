Опрос: 33% российских туристов делают селфи на фоне достопримечательностей
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Отмечается, что россияне предпочитают такие снимки, поскольку путешествуют в одиночку или не доверяют съёмку друзьям и прохожим.
Ещё 26% опрошенных утверждают, что им не нравятся свои фотопортреты, поэтому они снимают природу.
По словам 23% участников исследования, они фотографируют архитектуру. 18% россиян делают снимки друзей и родственников на память, а затем публикуют их в соцсетях.
Ранее, как сообщал Newinform, россияне рассказали о лучших городах для переезда.