Опрос: 33% российских туристов делают селфи на фоне достопримечательностей

Российские туристы рассказали, делают ли селфи на фоне достопримечательностей. Утвердительно ответили 33% респондентов, передаёт НСН со ссылкой на данные опроса Aviasales.

Отмечается, что россияне предпочитают такие снимки, поскольку путешествуют в одиночку или не доверяют съёмку друзьям и прохожим.

Ещё 26% опрошенных утверждают, что им не нравятся свои фотопортреты, поэтому они снимают природу.

По словам 23% участников исследования, они фотографируют архитектуру. 18% россиян делают снимки друзей и родственников на память, а затем публикуют их в соцсетях.

Ранее, как сообщал Newinform, россияне рассказали о лучших городах для переезда.