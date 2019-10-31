В Петербурге определили порядок установки памятников в зонах охраны объектов культурного наследия

Короткая ссылка
В Санкт-Петербурге определили, как устанавливать памятники на охраняемых исторических территориях, сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу городской администрации.
В Петербурге определили порядок установки памятников в зонах охраны объектов культурного наследия
  • © Администрация Санкт-Петербурга

Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Беглов.

Теперь скульптуры и памятники могут размещать на территориях, список которых определён законом «О границах объединённых зон охраны объектов культурного наследия, расположенных на территории Санкт-Петербурга, режимах использования земель и требованиях к градостроительным регламентам в границах указанных зон».

Ранее «Крыминформ» сообщал, что учёные из Италии предложили включить генуэзские крепости Крыма в список наследия ЮНЕСКО.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить