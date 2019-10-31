В Петербурге определили порядок установки памятников в зонах охраны объектов культурного наследия

В Санкт-Петербурге определили, как устанавливать памятники на охраняемых исторических территориях, сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Беглов.

Теперь скульптуры и памятники могут размещать на территориях, список которых определён законом «О границах объединённых зон охраны объектов культурного наследия, расположенных на территории Санкт-Петербурга, режимах использования земель и требованиях к градостроительным регламентам в границах указанных зон».

Ранее «Крыминформ» сообщал, что учёные из Италии предложили включить генуэзские крепости Крыма в список наследия ЮНЕСКО.