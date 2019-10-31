В Петербурге определили порядок установки памятников в зонах охраны объектов культурного наследия
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Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Беглов.
Теперь скульптуры и памятники могут размещать на территориях, список которых определён законом «О границах объединённых зон охраны объектов культурного наследия, расположенных на территории Санкт-Петербурга, режимах использования земель и требованиях к градостроительным регламентам в границах указанных зон».
Ранее «Крыминформ» сообщал, что учёные из Италии предложили включить генуэзские крепости Крыма в список наследия ЮНЕСКО.