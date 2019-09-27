Учёные из Италии предложили включить генуэзские крепости Крыма в список наследия ЮНЕСКО

Итальянские учёные, исследующие генуэзские крепости и памятники Черноморского и Азовского бассейнов, планируют добиваться признания таких объектов всемирным культурным наследием ЮНЕСКО, сообщает «Крыминформ».

Об этом на встрече с и. о. вице-премьера региона Ларисой Опанасюк заявил председатель организации Italia Nostra, глава проекта «Генуэзские крепости Крыма и Черноморско-Азовского бассейна» Джованни Спалла.

«Мы не намерены принимать участие в политических ссорах. Цель — чтобы генуэзские крепости Крыма были признаны как мировое культурное наследие ЮНЕСКО», — отметил он.

По его словам, у ЮНЕСКО есть такое понятие, как «серийный объект», когда памятники похожего значения признаются как комплекс, независимо от того, где они территориально расположены.

Со своей стороны, Опанасюк сказала, что республика давно занимается работой по изучению истории итальянцев в Крыму и генуэзских крепостей.

В течение месяца итальянские учёные будут определять периметр каждого памятника и изучать культурные слои крепостей.

По информации Русского географического общества, будет составлена общая карта объектов генуэзского наследия.

Ранее сообщалось, что ЮНЕСКО внесла храмы древнего Пскова в Список всемирного наследия.