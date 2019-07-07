ЮНЕСКО внесла храмы древнего Пскова в Список всемирного наследия

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ЮНЕСКО приняла решение включить в Список всемирного наследия храмы Псковской архитектурной школы. Об этом сообщает пресс-служба Российского научно-исследовательского института культурного и природного наследия имени Д.С. Лихачёва.
ЮНЕСКО внесла храмы древнего Пскова в Список всемирного наследия
  • © Alexander Legky/Russian Look
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Как сообщает РИА Новости, объект культурного наследия в Пскове включает десять уникальных храмов XII — начала XVII века, в том числе Преображенский собор Спасо-Мирожского монастыря, собор Иоанна Предтечи Ивановского монастыря и собор Рождества Богородицы Снетогорского монастыря.

Ранее ЮНЕСКО внесла руины Вавилона в Список всемирного наследия.

В августе 2018 года «Реальное время» передавало, что собор Казанской иконы Божией Матери в Татарстане могут внести в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.

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