ЮНЕСКО внесла храмы древнего Пскова в Список всемирного наследия
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Как сообщает РИА Новости, объект культурного наследия в Пскове включает десять уникальных храмов XII — начала XVII века, в том числе Преображенский собор Спасо-Мирожского монастыря, собор Иоанна Предтечи Ивановского монастыря и собор Рождества Богородицы Снетогорского монастыря.
Ранее ЮНЕСКО внесла руины Вавилона в Список всемирного наследия.
В августе 2018 года «Реальное время» передавало, что собор Казанской иконы Божией Матери в Татарстане могут внести в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.