ЮНЕСКО внесла храмы древнего Пскова в Список всемирного наследия

ЮНЕСКО приняла решение включить в Список всемирного наследия храмы Псковской архитектурной школы. Об этом сообщает пресс-служба Российского научно-исследовательского института культурного и природного наследия имени Д.С. Лихачёва.

Как сообщает РИА Новости, объект культурного наследия в Пскове включает десять уникальных храмов XII — начала XVII века, в том числе Преображенский собор Спасо-Мирожского монастыря, собор Иоанна Предтечи Ивановского монастыря и собор Рождества Богородицы Снетогорского монастыря.

Ранее ЮНЕСКО внесла руины Вавилона в Список всемирного наследия.

В августе 2018 года «Реальное время» передавало, что собор Казанской иконы Божией Матери в Татарстане могут внести в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.