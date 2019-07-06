ЮНЕСКО внесла руины Вавилона в Список всемирного наследия

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ЮНЕСКО приняла решение включить в Список всемирного наследия пять новых объектов, в том числе расположенные в Ираке руины древнейшего города Вавилона.

Решение было принято на 43-й сессии комитета всемирного наследия в Баку.

«Центр сменяющих друга друга империй при таких правителях, как Хаммурапи и Навуходоносор, Вавилон представляет собой высшее проявление творческих способностей Нововавилонского царства», — говорится в коммюнике на сайте организации.

Как отметили в ЮНЕСКО, висячие сады Семирамиды в Вавилоне, признанные одним из семи чудес света, оказали огромное влияние на художественную и религиозную культуру во всём мире.

В Список всемирного наследия также включили южные и антарктические территории Франции, национальный парк «Ватнайёкудль» в Исландии, бразильский остров Илья-Гранди и железоплавильные печи в Буркина-Фасо.

В августе «Реальное время» передавало, что собор Казанской иконы Божией Матери в Татарстане могут внести в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.

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