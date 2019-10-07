Грета Тунберг написала в своём профиле в Twitter о синдроме Аспергера

Короткая ссылка
Экоактивистка из Швеции Грета Тунберг вновь поменяла описание в своём профиле в Twitter, заявив о якобы наличии у неё синдрома Аспергера.
Грета Тунберг написала в своём профиле в Twitter о синдроме Аспергера
  • Reuters

Отмечается, что в настоящий момент описание в профиле школьницы гласит: «16-летняя экоактивистка с синдромом Аспергера».

Ранее в её профиле говорилось, что она «добрая, но плохо информированная девочка». Соответствующую подпись Тунберг оставила после того, как президент России Владимир Путин сказал, что не разделяет восторгов по поводу её выступления, так как, по его мнению, тот факт, что молодёжь обращает внимание на проблемы экологии, — это хорошо, однако неправильно, когда кто-то «использует детей и подростков» для достижения своих целей.

Как отметил российский лидер, он считает Грету «доброй девочкой и очень искренней», но предположил, что ей никто не объяснил, что «современный мир сложен и многообразен».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить