В Москве и области объявили «жёлтый» уровень погодной опасности

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В Москве и Подмосковье 6 октября объявили «жёлтый» уровень погодной опасности из-за порывистого ветра, который местами может достигать 17 м/с.

Об этом свидетельствуют данные прогностической карты на сайте Гидрометцентра России.

«Степень интенсивности опасных явлений: «жёлтый» — погода потенциально опасна», — говорится в сообщении.

Предупреждение начнёт действовать в Москве с 9:00 6 октября и продлится до 9:00 7 октября, в Подмосковье «жёлтый» уровень погодной опасности будет действовать с 00:00 6 октября в течение суток.

Ранее Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья предупредило о вероятности снега и гололедицы в ночь на понедельник, 7 октября.

Аллерголог-иммунолог Даниил Щепеляев в беседе с URA.RU оценил влияние резких перепадов атмосферного давления и температур на состояние здоровья.

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