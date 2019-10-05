В Москве и области объявили «жёлтый» уровень погодной опасности
Об этом свидетельствуют данные прогностической карты на сайте Гидрометцентра России.
«Степень интенсивности опасных явлений: «жёлтый» — погода потенциально опасна», — говорится в сообщении.
Предупреждение начнёт действовать в Москве с 9:00 6 октября и продлится до 9:00 7 октября, в Подмосковье «жёлтый» уровень погодной опасности будет действовать с 00:00 6 октября в течение суток.
Ранее Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья предупредило о вероятности снега и гололедицы в ночь на понедельник, 7 октября.
Аллерголог-иммунолог Даниил Щепеляев в беседе с URA.RU оценил влияние резких перепадов атмосферного давления и температур на состояние здоровья.