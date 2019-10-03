В Гидрометцентре прогнозируют мокрый снег в Москве в выходные

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Главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова сообщила, что в выходные в Москве ожидается мокрый снег.
В Гидрометцентре прогнозируют мокрый снег в Москве в выходные
  • РИА Новости

«В выходные у нас похолодание. В субботу облачно, ночью местами дождь, в Москве +5...+7 °С, по области — +2...+7 °С. Ветер будет 5—10 м/с, а местами порывы и до 15 м/с», — цитирует ТАСС Макарову.

Она рассказала, что в субботу, 5 октября, днём ожидается облачная погода с прояснениями, преимущественно без осадков, максимальная температура в Москве составит +8...+10 °С, в Подмосковье — +6...+11 °С.

«А воскресенье у нас получается совсем холодное. Ночью в Москве +3...+5 °С, по области +1...+6 °С, а днём ожидаются осадки — дождь, мокрый снег», — добавила синоптик.

Ранее «Взгляд» со ссылкой на сайт «Гисметео» передавал, что среднесуточная температура в Москве на этой неделе превысит норму на 4—6 °C.

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