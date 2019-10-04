Минтранс предупредил о возможности гололедицы в Подмосковье 7 октября

В ночь на понедельник, 7 октября, в Московской области ожидается ухудшение погодных условий, возможны снег и гололедица, сообщили в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

«В ночь с 6 на 7 октября в некоторых районах Московской области ожидается ухудшение погодных условий — синоптики прогнозируют снижение температуры до отрицательных отметок, возможны мокрый снег и гололедица», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

В министерстве призвали всех участников дорожного движения быть внимательными на дорогах и пешеходных переходах.

«Избегайте беспорядочного маневрирования и резких перестроений, исключите резкое торможение и быстрый набор скорости с места, соблюдать дистанцию и боковой интервал между автомобилями, заблаговременно снижайте скорость при подъезде к перекресткам и пешеходным переходам», — посоветовали в ведомстве.

Водителям также рекомендуется заранее позаботиться о подготовке автомобилей к зимним условиям и поменять резину.

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